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Wine investment: Has the market hit bottom?

Fine wine prices have fallen further since autumn 2022 than in several previous market downturns, but is a period of greater stability near?
Chris Mercer Chris Mercer

Although the fine wine market has shown long-term value growth, the recent price correction has been relatively deep and prolonged.

International merchant Bordeaux Index said prices for the ‘prime’ Bordeaux vintages of 2000, 2005 and 2009 have ‘stabilised significantly’ in recent weeks, however.

Prices have dropped over 12 months, but 90% of the decline occurred in the first three quarters of this period (see chart below). Matthew O’Connell, CEO of Bordeaux Index’s LiveTrade online trading platform, said he felt prices in general were broadly reaching a bottom.

Disclaimer: Decanter’s Marketwatch pages are published for informational purposes only and do not constitute investment advice. Wine prices may vary and they can go down as well as up. Seek independent advice where necessary and be aware that wine investment is unregulated in several markets, including the UK.

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