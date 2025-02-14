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Wine investment: Market malaise hits Bordeaux prices

Bordeaux has struggled for momentum in a sedate market and it’s unclear whether this lethargy will dissipate in 2025, but an upcoming reappraisal of the 2015 vintage is one to watch.
Chris Mercer Chris Mercer

Bordeaux prices have dropped notably over the past 24 months, according to data from international merchant Bordeaux Index (see chart below).

This partly reflects a wider market malaise, although Bordeaux didn’t rise by as much as Burgundy, Champagne and Tuscany in the prior boom period.

Disclaimer: Decanter’s Marketwatch pages are published for informational purposes only and do not constitute investment advice. Wine prices may vary and they can go down as well as up. Seek independent advice where necessary and be aware that wine investment is unregulated in several markets, including the UK.

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