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Wine investment: Top-tier Burgundy prices soften

The quiet secondary market performance in 2024 led to a slight dip in prices of top Burgundy – which collector's were quick to spot.
Chris Mercer Chris Mercer

Opportunistic collectors have been replenishing their cellars with blue-chip Burgundy wines at lower prices, but the market’s near-term outlook has remained uncertain. Buyer interest in certain top-tier Burgundy producers picked up in 2024, within a challenging fine wine trading environment, according to some merchants.

Bordeaux Index reported ‘a big recovery’ in trading volumes of Domaine de la Romanée-Conti (DRC) and Rousseau wines in the first nine months of 2024, for example.

Disclaimer: Decanter’s Marketwatch pages are published for informational purposes only and do not constitute investment advice. Wine prices may vary and they can go down as well as up. Seek independent advice where necessary and be aware that wine investment is unregulated in several markets, including the UK.

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