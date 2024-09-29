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Wine investment: La Place releases into tricky market

The autumn La Place releases took place amid tricky market conditions, with buyers seeking safety in 'semi-mature' vintages of proven fine wine labels.
Chris Mercer Chris Mercer

September has become a key month for Bordeaux négociants to distribute new vintages of international fine wines to certain markets, potentially providing more evidence of buyer sentiment.

While there has been debate within parts of the trade about the suitability of the model for all wines, La Place de Bordeaux’s September campaign now represents top-quality labels from around the world and the concept offers a potential opportunity for producers to reach a broader collector base.

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