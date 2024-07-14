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Wine investment: Fierce bidding for rare vintages in Avery sale

‘Last treasures’ from the Avery family’s private cellar featured rare Bordeaux, Burgundy and California, while Sotheby’s puts limited edition Ornellaia 2021 wines under the hammer. Plus reflections on Bordeaux 2023.
Chris Mercer Chris Mercer

Rare Bordeaux, Burgundy and California wines have featured in a Christie’s auction of ‘last treasures’ from the Avery family’s private cellar.

All lots offered in the London-based auction found buyers, said Christie’s, with total sales reaching £2.57m, including buyer’s premium. Bottles in the collection were acquired by different generations of the family that is behind historic Bristol-based wine merchant Averys, and the auction was a follow-up to a similar sale held in 2016.

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