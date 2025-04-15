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Baudains: Veneto’s viticultural riches

Richard Baudains takes a look at some winemaking trends emerging in Veneto, as well as highlighting some niche wines that shouldn't be overlooked in this richly diverse region.
Richard Baudains Richard Baudains

The Veneto produces more wine than any other region in Italy. Even with the downturn caused by adverse weather conditions in 2023, according to official ISTAT figures the Veneto vinified 10.6 million hectolitres.

The region used to compete with Puglia for record annual production, but these days there is no contest.

Thanks to the staggering 660 million bottles of Prosecco (source: Consorzio Prosecco DOC, 2025) and the lion’s share of the 250 million bottles of the inter-regional Pinot Grigio delle Venezie (source: Consorzio Delle Venezie, 2024), the Veneto makes almost double the production of the southern region.

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Richard’s pick of Veneto’s viticultural riches:

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