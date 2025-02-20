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Baudains: What links the French president with a wine estate in Veneto?
Richard Baudains
February 20, 2025
The story goes that, in the early 1960s, Charles de Gaulle, then president of France, was served a wine at an official dinner at the Gritti Palace in Venice which greatly impressed him. Convinced it was a
, he asked the sommelier the name of the Chateau he was drinking, only to be informed that the wine he was enjoying so much was produced in Veneto, 50 kilometres from Venice. Bordeaux
When the producer, Count Piero Loredan, was informed of the General’s appreciation, he was understandably gratified and apparently exclaimed, ‘
questo è un vino per capi di stato’ (‘this is a wine for heads of state’).
The name Capo di Stato stuck, and has been used ever since for Loredan Gasparini’s top Riserva, a case of which is sent to every new president of France.
Scroll down for notes on Capo di Stato from 1995-2021
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Capo di Stato highlights: 1995 to 2021
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