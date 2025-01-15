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Baudains: Five up-and-coming Italian talents to look out for in 2025

New year, new start? Follow Italy wine expert Richard Baudains' five recommendations for up-and-coming wineries to seek out in 2025.
Richard Baudains Richard Baudains

Saranno Famosi nel Vino is a walk-around wine tasting held in Florence which takes its name from a popular Italian TV talent show called ‘Saranno Famosi’ which, literally translated, means: ‘They will be famous’.

Now in its third year, the event aims to offer visibility to lesser-known wine producers from all over Italy, and is open to any winery which has bottled a new product in the last 10 years – but in practice, the majority of the participants have a much more recent history.

A total of 70 took part this year, some completely new, others family wineries making a fresh start as a new generation comes into the business. Many escape the limelight due to limited production, because they come from lesser-known regions, or because they work with more obscure grape varieties.

The vast majority of these wines have not been reviewed before, which highlights what an enormous wealth of resources is still waiting to be discovered in Italy, despite all the media attention that Italian wine receives today.

Below are five of my top discoveries, from the massive sheaf of notes I took away with me from the show!

See Richard’s five Italian producer recommendations below

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