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The rise and return of Italy’s indigenous varieties

Italy’s lesser-known indigenous varieties could hold the key to coping with the challenges of climate change, while also bringing exciting new flavours and textures to wine lovers.
Raffaele Mosca Raffaele Mosca

Growing enthusiasm on the part of consumers, retailers and critics for virtually anything distinctive and irreproducible – in wine as in any other field of culture – has reshaped the Italian viticultural landscape in recent years.

Winemakers have finally gained confidence in the potential of their country’s native varieties, reversing the decades-long tendency to mimic international styles and leading to a gilded age for Italy’s indigenous grape heritage.

Notes and scores for six wines made from Italy’s indigenous varieties below

Raffaele’s pick of six Italian wines made with native grapes

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