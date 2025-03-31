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Tuscany’s top tier: New vintage releases

From the Maremma coast to Montalcino, James Button tastes and rates some of Tuscany's most notable wines released so far in 2025.
James Button James Button

New releases from some of Tuscany’s top wineries reflect both challenges and innovations in winemaking. Discover wines shaped by a unique growing season and evolving production techniques. 

Notes and scores for the latest releases from Tuscany below

Tuscany’s top tier: Latest releases

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