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The making of a megastar: Masseto

Behind the slick branding, there's a very human story to be told. Italy editor James Button delves into the making of Masseto.
James Button James Button

Masseto has spent nearly four decades in the top echelon of the wine world, carving out a space for itself in millionaires’ cellars alongside first-growth Bordeaux and garagiste Pomerol, grand cru Burgundy, top-end Napa Valley Cabernet, and the other great Super Tuscans.

Its success is no mean feat if you consider that, at the time of its launch in the 1980s, the coastal Tuscan region of Bolgheri was better known for the quality of its fruit and vegetables than for its red wines.

Notes and scores for 10 vintages of Masseto (and one of Massetino) are listed below

Masseto in 10 vintages

(Plus Massetino 2022)

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