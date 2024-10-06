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Super Tuscans 2.0: Meet the innovators behind the stylish new wave

Once it embodied everything new and ambitious about Italian wine. But while some say the Super Tuscan is no longer the hero it once was, Tuscany’s boundary pushers insist that it still has the power to surprise – brace yourself for its long-awaited sequel.
Raffaele Mosca Raffaele Mosca

Everything that comes from Tuscany is perceived as more desirable.

‘Even water brand Acqua Panna achieved a boost in sales by starting to showcase the word Toscana on the label,’ observes Stefania Saccardi, head of the region’s agricultural department.

Art, culture and marvellous landscapes contribute to the lofty reputation of the region, but the Toscana brand wouldn’t be as powerful if the region weren’t home to some of Italy’s finest wines.

Tuscany is where the Italian wine renaissance started, thanks to the so-called Super Tuscans, which began grabbing headlines between the late 1970s and early 1980s. Initially labelled as simple Vino da Tavola wines, they were brought into existence as a reaction to outdated or nonexistent regulations.

The pioneers behind these Super Tuscans had a thorough knowledge of French wine – especially Bordeaux – and they introduced techniques such as temperature-controlled fermentation in stainless steel vessels and barrel ageing.

Sangiovese and Cabernet Sauvignon were the key grapes in the earliest examples, while Merlot gained prominence from the 1990s onwards.

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Second-wave SuperTuscans: Mosca’s dozen to look out for

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