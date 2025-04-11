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PREMIUM

The best value Bordeaux 2022 wines in bottle

There's plenty of value to be found in the excellent 2022 vintage with ripe fruit flavours and early drinkability from all across the Bordeaux region.
Georgie Hindle Georgie Hindle

We determine a ‘value’ wine at Decanter if it’s priced at, or below, £20 a bottle – or roughly US$25.

However, it depends whether you’re looking for an everyday drinker, something special to share with friends or open on the weekend, or bottles to invest in or lay down.

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Tasting notes for all 800 Bordeaux 2022s

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BORDEAUX 2022 IN BOTTLE SCORE TABLE: Top-scoring wines with 93 points or above

Individual appellation analysis and top-scoring wines

Pauillac 2022 | Margaux 2022 | St-Julien 2022 | St-Estèphe 2022 | Pessac-Léognan & Graves | Pomerol 2022St-Emilion 2022 

Best value Bordeaux 2022 in bottle

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