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The best St-Emilion 2022 in bottle
Georgie Hindle
A mostly excellent showing for St-Emilion in 2022 – the only major appellation to receive above average yields.
Scroll down for the top-rated St-Emilion 2022 in bottle
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