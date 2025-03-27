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PREMIUM

The best St-Emilion 2022 in bottle

A fantastic showing for St-Emilion in 2022 with two 100-point wines and plenty of bottles that deliver both quality and drinkability at all levels of the classification.
Georgie Hindle Georgie Hindle

A mostly excellent showing for St-Emilion in 2022 – the only major appellation to receive above average yields.

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All St-Emilion 2022 in bottle scores

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Tasting notes for all 800 Bordeaux 2022s

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BORDEAUX 2022 IN BOTTLE SCORE TABLE: Top-scoring wines with 93 points or above

Individual appellation analysis and top-scoring wines

Pauillac 2022 | Margaux 2022 | St-Julien 2022 | St-Estèphe 2022 | Pomerol 2022Pessac-Léognan & Graves 2022 | Best value 2022

Top-rated St-Emilion 2022 in bottle

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