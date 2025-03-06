{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ODhmYWFmMDM2ZTFlODY2NmM5ODE5YjJkNTJjNjdkMTQyNGI2ODQ4N2RhNGFmY2NiZWU5MzMwYzBiOGYyOTFlYQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Bordeaux 2022: The 100-point wines

There's something humbling about tasting a wine that stops you in your tracks. It could be a wine that feels like it's defied the odds to reach a state of 'perfection' or a wine that rises above the rest so much that it deserves the top accolade. The 2022 vintage presented vines and winemakers with untold challenges of heat and drought, but having re-tasted the Bordeaux 2022s now in bottle, several wines stood out for their beauty, precision, structure and pure deliciousness.
Georgie Hindle Georgie Hindle

In case you need a re-cap of the vintage conditions and weather related difficulties in 2022, you can find them in my En Primeur vintage analysis and first thoughts article and more recently a summary of my findings and thoughts now that the wines have been aged and bottled.

But I thought it was worth highlighting six wines, all of which surpassed the expectations of the vintage and delivered elegance, structure, purity, balance – and ultimately delighted in their own way.

COMING SOON

Tasting notes for all 800 Bordeaux 2022s

plus

BORDEAUX 2022 IN BOTTLE SCORE TABLE: Top-scoring wines with 93 points or above

Individual appellation analysis and top-scoring wines

St-Estèphe 2022 | Margaux 2022 | St-Julien 2022| Pomerol 2022 | Pessac & Graves 2022 | St-Emilion 2022 | Cru Bourgeois 2022 | Dry and Sweet whites 2022

Bordeaux 2022: Wines from a superb vintage revisited in bottle

Related articles

Bordeaux 2022: Our en primeur verdict and top-scoring wines

Wine investment: Market malaise hits Bordeaux prices

Five Bordeaux vintages to drink now

Latest Wine News