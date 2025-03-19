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The best Pessac-Léognan & Graves 2022 in bottle
Georgie Hindle
March 19, 2025
Pessac-Léognan and Graves suffered from it all in 2022 including frost, bordering wildfires and serious drought.
Vineyards received the least amount of rain from veraison to harvest compared to the other major appellations, as much as -50.7% compared to the 10 year average.
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COMING SOON Tasting notes for all 800 Bordeaux 2022s
plus
BORDEAUX 2022 IN BOTTLE SCORE TABLE: Top-scoring wines with 93 points or above
Individual appellation analysis and top-scoring wines
Pauillac 2022 | Margaux 2022 | St-Julien 2022 | St-Estèphe 2022 | Pomerol 2022 | St-Emilion 2022 | Cru Bourgeois 2022 | Dry and Sweet whites 2022 | Best value 2022
Top-rated Pessac-Léognan & Graves 2022 in bottle
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