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PREMIUM

The best Pessac-Léognan & Graves 2022 in bottle

The size and varying terroirs of Pessac and Graves have delivered a host of good quality wines in different styles ranging from dense and opulent to focused and fresh. Many drinkable wines are worth seeking out from here including two standout 100-point wines.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Pessac-Léognan and Graves suffered from it all in 2022 including frost, bordering wildfires and serious drought.

Vineyards received the least amount of rain from veraison to harvest compared to the other major appellations, as much as -50.7% compared to the 10 year average.

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BORDEAUX 2022 IN BOTTLE SCORE TABLE: Top-scoring wines with 93 points or above

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Pauillac 2022 | Margaux 2022 | St-Julien 2022 | St-Estèphe 2022 | Pomerol 2022 |  St-Emilion 2022 | Cru Bourgeois 2022 | Dry and Sweet whites 2022 | Best value 2022

Top-rated Pessac-Léognan & Graves 2022 in bottle

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