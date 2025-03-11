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PREMIUM

Best Pauillac 2022 tasted in bottle

A stand-out appellation in a stand-out year, Pauillac delivered some exceptional wines in 2022 including one 100-point, and two 99-point wines.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Pauillac always seems to deliver the goods and in the hot and dry vintage of 2022 the gravel soils coped extremely well.

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BORDEAUX 2022 IN BOTTLE SCORE TABLE: Top-scoring wines with 93 points or above

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St-Estèphe 2022 | Margaux 2022 | St-Julien 2022| Pomerol 2022 | Pessac & Graves 2022 | St-Emilion 2022 | Cru Bourgeois 2022 | Dry and Sweet whites 2022 | Best value 2022

Top-rated Pauillac 2022 in bottle

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