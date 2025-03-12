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PREMIUM

The best Margaux 2022 in bottle

Margaux succeeded in producing an array of exceptional wines in 2022 that showcase the richness and density of the vintage alongside brightness and vibrancy.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Given the size of the Margaux appellation, and its varying terroirs, it’s often hard to generalise on quality, but in 2022 it performed excellently for both classified and non-classified wines.

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Pauillac 2022 | St-Estèphe 2022 | St-Julien 2022| Pomerol 2022 | Pessac & Graves 2022 | St-Emilion 2022 | Cru Bourgeois 2022 | Dry and Sweet whites 2022 | Best value 2022

Top-rated Margaux 2022 in bottle

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