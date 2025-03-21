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PREMIUM

The best Pomerol 2022 in bottle

An appellation with some superlative 2022 wines, including one 100-point wine, with the best bottles presenting ripe fruit with power alongside finesse and freshness.
Georgie Hindle Georgie Hindle

The 2022 vintage was so dry that Pomerol winemakers petitioned for, and were granted, irrigation rights for the first time.

Some used it, though to varying degrees of effectiveness given the lack of equipment or infrastructure in place.

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BORDEAUX 2022 IN BOTTLE SCORE TABLE: Top-scoring wines with 93 points or above

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Pauillac 2022 | Margaux 2022 | St-Julien 2022 | St-Estèphe 2022 | Pomerol 2022 |  St-Emilion 2022 | Cru Bourgeois 2022 | Dry and Sweet whites 2022 | Best value 2022

Top-rated Pomerol 2022 in bottle

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