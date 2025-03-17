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Best St-Estèphe 2022 in bottle
Georgie Hindle
St-Estephe was battered by hail and drought in 2022 causing widespread damage in the ‘hail corridor’ running through the appellation as well as stressing the vines during the height of summer.
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COMING SOON
Tasting notes for all 800 Bordeaux 2022s
plus
BORDEAUX 2022 IN BOTTLE SCORE TABLE: Top-scoring wines with 93 points or above
Individual appellation analysis and top-scoring wines
Pauillac 2022 | Margaux 2022 | St-Julien 2022 | Pomerol 2022 | Pessac & Graves 2022 | St-Emilion 2022 | Cru Bourgeois 2022 | Dry and Sweet whites 2022 | Best value 2022
Top-rated St-Estèphe 2022 in bottle
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