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PREMIUM

Best St-Estèphe 2022 in bottle

A good showing for this northerly Médoc appellation in 2022 with one 99-point wine and plenty of great quality picks at the value end.
Georgie Hindle Georgie Hindle

St-Estephe was battered by hail and drought in 2022 causing widespread damage in the ‘hail corridor’ running through the appellation as well as stressing the vines during the height of summer.

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BORDEAUX 2022 IN BOTTLE SCORE TABLE: Top-scoring wines with 93 points or above

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Pauillac 2022 | Margaux 2022 | St-Julien 2022 | Pomerol 2022 | Pessac & Graves 2022 | St-Emilion 2022 | Cru Bourgeois 2022 | Dry and Sweet whites 2022 | Best value 2022

Top-rated St-Estèphe 2022 in bottle

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