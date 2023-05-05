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Bordeaux 2022 en primeur: Vintage analysis and first thoughts

Following a month of tastings, and ahead of the much-anticipated Primeurs release campaign, Decanter's Bordeaux correspondent Georgie Hindle presents a first-look at the latest vintage in which many wines defy expectations considering the unprecedented hot and dry conditions of the year.
Georgie Hindle Georgie Hindle

We’re getting used to hearing the word ‘extreme’ describe a vintage in Bordeaux, almost as much as ‘historic’ or ‘unique’. But none used so often, or as pertinently, as for 2022 where the region faced the warmest, driest conditions in over a century and the hottest on record with four heatwaves and intense summer drought.

Not exactly encouraging, and on paper this might have read as a catastrophe. Certainly, many a sleepless night was had by winemakers throughout the growing season and even beyond the earlier-than-ever harvests. Nevertheless, a surprisingly large number of vineyards and their growers prevailed against the odds to create a wealth of exceptional wines in 2022.

More detailed appellation-by-appellation analysis from the Bordeaux 2022 vintage will be published next week, along with tasting notes and scores for the top-scoring wines.

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