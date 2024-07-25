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The magnificent grandeur of the Wachau

One of the most dramatic landscapes in European viticulture also produces some of its greatest white wines. Stephen Brook selects some of the best wines and producers of the Wachau.
Stephen Brook Stephen Brook

The Wachau region along the Danube valley is surely one of Europe’s unforgettable stretches of vineyard, alongside the Mosel in Germany and Douro in Portugal.

Most of the vineyards are very steep, and terraced within stone walls so as to benefit from maximum exposure to sunlight.

The vines are largely planted on the north side of the river and thus face south, but in a few villages across the river a handful of vineyards thrive where the river sinuously turns into the sunlight.

Scroll down to see notes and scores for wines from some of the Wachau’s leading producers

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