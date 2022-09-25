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Assessing the ageing potential of Austrian Grüner Veltliner

Old isn't necessarily better when it comes to Grüner Veltliner but the Austrian grape is capable of evolving in an interesting way, says Stephen Brook. He selects 10 to try with notes and scores.
Stephen Brook Stephen Brook

International judges invited to far-flung wine competitions are expected to bring an interesting bottle to share with the other judges. So in Australia one year I brought a Grüner Veltliner from Jurtschitsch in the Kamptal that was over thirty years old. It had been given to me by the producer a year earlier. I poured it blind. None of the judges could identify the variety, and they all gasped with disbelief when I revealed the vintage.

Scroll down to see tasting notes and scores for 10 ageworthy Grüner Veltliner wines

Ageworthy Grüner Veltliner: Stephen Brook’s top 10 wines

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