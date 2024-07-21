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Composition: A Willamette Valley project from DRC’s Bertrand de Villaine and Katrina Rank

Composition the partnership between Bertrand de Villaine of Domaine de la Romanée-Conti and American winemaker Katrina Rank, aims to express the singular terroir of the Willamette Valley in two bottles, a single vineyard Chardonnay and Pinot Noir.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

‘It all started in a class I was taking in Burgundy in 2016,’ says winemaker Katrina Rank about her winemaking partnership with de Villaine: Composition.

On that day in Burgundy, Rank had asked Bertrand de Villaine if he’d ever considered making wine from Oregon’s Willamette Valley, a proven sweet spot for Pinot Noir and Chardonnay.

As it turned out, de Villaine, part of the family that owns and runs the most famous domaine in Burgundy – Domaine de la Romanée-Conti – had first fallen in love with wine not in Burgundy as one might expect, but in Willamette.

Scroll down for tasting notes and scores of the Composition 2022 vintage

The stellar 2022 wines from Composition

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