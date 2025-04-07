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Côte des Bar: A pocket of Champagne brimming with character

The Côte des Bar in Champagne stands apart from the rest of the region in many ways, but its wines are eminently worthy of exploration, as shown by our expert’s 25 recommendations.
Tom Hewson Tom Hewson

Glancing down at my feet as dinner arrived, I felt a little self-conscious. Any trip to the smart Champagne houses of Reims and Epernay normally requires a clean pair of shoes to be stowed in the car boot.

But the tone is a little more agricultural here, 90 minutes’ drive south in Champagne’s Côte des Bar region, and my sole set of footwear – a pair of hiking boots – was covered in a crust of mud that was slowly detaching itself onto hallways and winery floors across the Côte des Bar.

Everything feels different here. Even the landscape has little to do with the muted, chalky expanses of the Montagne de Reims and Côte des Blancs, where vineyards are stitched together in endless tapestries and free-draining soils whisk away mud-inducing rainfall.

Scroll down to see Tom Hewson’s 25 recommendations from the Côte des Bar

Go south: Hewson’s pick of 25 Côte des Bar Champagnes

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