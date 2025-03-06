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Wine investment: Top Champagnes to regain their fizz

Falling from the heights they achieved in the boom run of 2022, many prestige cuvées have seen their prices begin to stabilise.
Chris Mercer Chris Mercer

Prestige Champagne has lost some market traction, but top brands are still considered to have room for growth over the longer term. Global Champagne shipments fell 9.2% in 2024, to 271.4m bottles.

‘Champagne is a barometer of consumer mood,’ said Maxime Toubart, co-president of the Comité Champagne trade body, citing conflict, plus economic and political uncertainty. Top prestige-cuvée Champagnes aren’t wholly immune from macroeconomic factors.

Prices have clearly fallen since late 2022, but they nevertheless remain higher than five years ago, according to data from international merchant Bordeaux Index (see graph below).

Disclaimer: Decanter’s Marketwatch pages are published for informational purposes only and do not constitute investment advice. Wine prices may vary and they can go down as well as up. Seek independent advice where necessary and be aware that wine investment is unregulated in several markets, including the UK.

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