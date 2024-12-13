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Wine investment: The fine wine market in 2024

The successful sale of two 19th century wines at auction can't conceal the struggles of the fine wine secondary market in 2024.
Chris Mercer Chris Mercer

Rare 19th-century Château Latour and Burgundy have lit up the auction scene in Hong Kong in recent weeks, with Château La Mission Haut-Brion starring in London.

A Christie’s auction of wines sourced from estates owned by Artémis Domaines – controlled by French billionaire François Pinault – saw a bottle of Château Latour 1865 sell for HK$812,500 (£80,500), including buyer’s premium. That outpaced a pre-sale high estimate of HK$220,000.

Produced when Napoleon III was emperor of France and reconditioned in 1990, the wine was joint-top lot in the sale, alongside a five-litre jeroboam of Latour 1961 (sold for HK$812,500; high estimate: HK$650,000).

Disclaimer: Decanter’s Marketwatch pages are published for informational purposes only and do not constitute investment advice. Wine prices may vary and they can go down as well as up. Seek independent advice where necessary and be aware that wine investment is unregulated in several markets, including the UK.

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