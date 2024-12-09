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Chablis 2023: Vintage report and best of the new wines

Variable weather made it challenging at times, but a late hot spell came to the rescue, resulting in plenty of good wines for drinking and for keeping. Having tasted almost 400 Chablis 2023 wines, our expert selects 30 of his favourites, along with five from top producers in neighbouring crus.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Chablis 2023 vintage rating:

4/5

Wine of the vintage

Domaine François Raveneau, Les Clos Grand Cru

As one grower in the region put it, ‘2023 was easy and not easy…’, and: ‘It was essential not to be tempted by the excess that nature had offered us.’

Indeed, generous yields raised fears of dilution throughout the Chablis region, though in the end, nature provided the raw material for careful growers to produce delicious results.

The prelude to the 2023 growing season in Chablis was warmer and drier than average until March. There were some minor incidents of frost on 28 March and 4 April, but the vines were not very advanced and the impact was minor.

Temperatures began to rise in early May and conditions were near perfect during flowering, which had peaked by 9 June, slightly ahead of the average. Because of the favourable conditions at flowering, a very large crop was set.

Scroll down to see notes and scores for 35 of the best wines from the 2023 Chablis vintage

Chablis 2023 great buys: Charles Curtis’ picks

Many retailers’ allocations for these wines are as yet unconfirmed – prices and stockists are given where available. No alcohol levels are shown, as production of many of the wines was incomplete at the time of writing.

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