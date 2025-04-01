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Domaine Dugat-Py: A legacy of evolution and elegance in Gevrey-Chambertin

Our Burgundy correspondent delves behind the scenes of this historic Gevrey-Chambertin estate, revealing a story rich in old vines, top grand cru sites, and a reputation that has moved away from tannic, rustic wines to those of increasing nuance and finesse.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Some Burgundy lovers think of Domaine Dugat-Py’s wines as almost fearsomely concentrated, but a careful tasting through the range shows wines of great sensitivity and elegance.

Although current owner and winemaker Loïc Dugat-Py continues to honour the tradition of his father Bernard, he has adapted techniques in the vineyard and winery to account for global warming and changing consumer tastes, providing eloquent examples of the possibilities of the terroirs that his family works.

Scroll down for tasting notes and scores for 13 Domaine Dugat-Py wines

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