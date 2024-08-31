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Wine investment: Dom Pérignon 2015 vintage released

Can the new release of one of Champagne's most iconic cuvées buck recent market trends? Meanwhile, a cache of vintage Ports fetches record prices, and provenance wields huge price power with blue-chip wines.
Chris Mercer Chris Mercer

Dom Pérignon 2015 has been one of the latest major releases on a fine wine market that has largely continued to see prices under pressure. Dom Pérignon has been a major star of Champagne’s greater presence on the secondary market in recent years, and the new launch follows the release of the 2013 vintage in early 2023.

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