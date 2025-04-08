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Côtes du Rhône Villages Nyons: Where olives and vines are inextricably linked

Matt Walls heads down to the newest of the Côtes du Rhône Names Villages, Nyons, to discover a history of olive and vine cultivation linked by tragedy.
Matt Walls Matt Walls

As you drive south from the northern Rhône, you won’t see a sign saying ‘Welcome to the southern Rhône’. There’s no need – you know when you’ve arrived thanks to the sudden prevalence of olive trees.

Olives and olive oil are a cornerstone of Provençal cuisine, particularly in the village of Nyons.

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Côte du Rhône Villages Nyons: An appellation on the up

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