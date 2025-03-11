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Walls’ hidden gems: Domaine Mayard, Châteauneuf-du-Pape

It's not easy to forge a new, distinct identity in regions steeped in tradition, yet there are some vignerons with the drive and vision to make it happen. Matt Walls discovers an estate doing just that.
Matt Walls Matt Walls

Did you know there is a website where you can compare the average prices of vineyard land across France?

Here are some examples, per hectare of vines in 2023:

Touraine, Loire: €7,000 (£5,880)
Côtes du Rhône: €23,000 (£19,315)
Gigondas, Rhône: €215,000 (£180,530)
Côte d’Or, Burgundy: €983,800 (£826,080)
Pomerol, Bordeaux: €2,000,000 (£1,679,420)

The website is published by a French government agency called SAFER, whose job it is to regulate land prices in rural areas. Naturally some appellations are more desirable, and therefore expensive, than others.

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Domaine Mayard wines tasted and rated:

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