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White Châteauneuf-du-Pape: Twenty of the best

Hitherto a bit-part player, the white wines of this celebrated southern Rhône region are well placed to find themselves increasingly in the spotlight, as a result of the changing climate conditions. Our Rhône expert recommends 20 of his favourite examples to seek out.
Matt Walls Matt Walls

In the world of white wines, it has few comparisons. In a sea of lesser bottles, Châteauneuf-du-Pape blanc is a shark among fish, a Great White, a wine of power and drama with the capacity to age and develop for decades.

But despite all of this, the region’s white wines remain stubbornly in the shadow of the reds. Production and plantings, however, are on the up, as demand increases and more of us discover – or rediscover – this majestic Mediterranean classic.

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Walls’ 20: White Châteauneuf-du-Pape young and mature

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