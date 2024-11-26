{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NjJlZmE5YzNjMmRmY2NiYWYwNDVmYjhiNjczOTU3OWY1NDBmYmUyYzE3YmQ2MTZlNTNkY2EwNGZlOGZlMGI2ZA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Châteauneuf-du-Pape 2023: Report and top-scoring wines

Châteauneuf-du-Pape performed well in 2023, with some high scores across both reds and whites despite extreme weather which took growers out of their comfort zones.
Matt Walls Matt Walls

While we were in the tasting room of La Vieille Julienne with Jean-Paul Daumen and his son Antoine, all of our mobile phones simultaneously sounded the same alarm.

It was to warn people in the vicinity of the Rhône river that it was about to rise to dangerous levels due to storms in the Cévennes mountains.

Scroll down to see tasting notes and scores for the top Châteauneuf-du-Pape 2023 wines

Matt Walls’ top-scoring Châteauneuf-du-Pape 2023 wines:

The wines below scored 95 points or above and are listed white then red in score order.

Related articles

Walls: 26 value Châteauneuf-du-Pape wines to try

Châteauneuf-du-Pape 2019 & 2009: Panel tasting results

Regional profile: Châteauneuf-du-Pape

Latest Wine News