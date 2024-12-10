{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YmE0MDNiMzYwODU4M2EyZTQ1ZDZhZGIxMGI3ZTk1MzNmYjVlZmQ1YWMyOGExOWUyNzgwNTlkMmZmZDMwZDlkMw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Châteauneuf-du-Pape: Revisiting 2020 in bottle

Matt Walls takes another look at the 2020 vintage in Châteauneuf-du-Pape now that the wines are in bottle, and selects 25 of his favourites.
Matt Walls Matt Walls

I remember tasting the 2020 Châteauneufs after they’d spent a year in barrel. It wasn’t the joyful experience it perhaps should have been, as winemakers often appeared subdued.

It wasn’t due to the quality of the wines, but rather the timing of my trip; I was visiting them just as they’d finished picking their 2021s – a punishing vintage, marked by cool conditions, low yields and patchy quality.

The 2020s in my glass however were often outstanding. Not in the concentrated, structured style of the preceding 2019s, but in an altogether fresher, more elegant vein.

Scroll down for the top-scoring 2020 Châteauneuf-du-Pape wines to try

2020 Châteauneuf revisited:

Related articles

Châteauneuf-du-Pape 2023: Report and top-scoring wines

Rhône 2020 En Primeur: full vintage report and top-scoring wines

Walls: 26 value Châteauneuf-du-Pape wines to try

Latest Wine News