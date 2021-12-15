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Châteauneuf-du-Pape 2020: report and top-scoring wines

Choose carefully when buying Châteauneuf-du-Pape 2020 wines, as there's some variance in quality, but the best combine terroir influence with freshness and elegance.
Matt Walls Matt Walls

Nowhere is the disparity in quality more evident this year than in Châteauneuf-du-Pape.

A lot of Tradition bottlings were disappointingly lean and scrawny, but the best terroirs really shined, producing athletic, elegant wines of intensity and panache.

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