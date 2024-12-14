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Anniversary wines and vintages for 2025

Anthony Rose selects the best wines and vintages for any significant anniversaries that may be on the horizon in 2025.
Anthony Rose Anthony Rose

To help you celebrate birthday and anniversaries with vintage flavour in 2025, I have plumbed the depths of my (less than) extensive cellar to bring liquid enlightenment for readers looking for vinous gifts.

At the same time, I have drawn on the inspiration and experience of a small ‘advisory’ panel of experts and wine loving friends (mentioned below) who have decanted their finest in helping me, and more importantly you, to achieve vinous nirvana.

The good news is that there are some excellent anniversary vintages to draw on in 2025, so I hope that inspiration will start here.

Broadly speaking, I would look to Bordeaux, with Burgundy well-represented in the 2005, 1995 and 1985 vintages and Champagne in 2004, plus a handful of delicious curveballs.

It goes without saying, but I’ll say it anyway, that the more mature the wine, the more caveat emptor applies, and, when in doubt, look for mature fortified wines.

Tasting notes and scores for Anthony’s anniversary wines drawn from the Decanter database are listed below

With thanks to my expert panel: Stuart Pigott, Roy Richards. Michael & Monika Schuster, Alberto Antonini, Angela Lloyd, Michael Fridjhon, Wojciech Bońkowski MW, Victoria and Mauricio González Gordon, Anna Woodbridge, Tom Burchfield at Liv-ex.

Anniversary wines for 2025

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