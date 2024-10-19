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Rating the Barolo vintages of the noughties

In more than one way a decade of epochal change for the world, the Noughties also heralded 10 years of up and down fortunes for Piedmont’s best-reputed wine region – our expert picks the wine highlights from each year.
Michaela Morris Michaela Morris

From 9/11 and Barack Obama to the rise of social media with the birth of YouTube, Facebook and Twitter, the first decade of the new millennium saw the world entering a new, for-better-or-for-worse era.

The James Cameron movie Avatar (2009) allegorised numerous themes of the day; Al Gore’s An Inconvenient Truth (2006) elucidated climate change concerns specifically; and dark-horse film Sideways (2004) had a lasting impact on wine, most notably in the US.

In Barolo, northwest Italy, the Noughties represented a coming of age as the region emerged from a sometimes awkward but ultimately beneficial experimental phase in its production characterised by the use of barriques, rotary fermenters and short maceration times.

As the decade progressed, the ‘modern versus traditional’ debate became outdated as the divide between the two schools of winemaking thought blurred.

As the late, great Nicolas Belfrage MW pointed out in the 2004 edition of his Barolo to Valpolicella book: ‘The majority of producers today, including some of the greatest, tend to settle for a middle of the road between the two extremes.’

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Barolo highlights from 2000-2009

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