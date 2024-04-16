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Italy’s future greats: 10 wineries from Piedmont to Campania nominated by their peers

If you want to know about rising-star winemakers, who better to ask than producers in the same region who have been at the vanguard for decades? We invited 10 major names in Italian wine to highlight their pick of the top up-and-coming producers in their respective regions.
Tiziano Gaia Tiziano Gaia

Italian wine is in full swing. While the leaders of the quality revolution of the 1980s and 1990s are progressively passing the baton to the next generation, new faces are also rising to prominence.

Whether they are modernising family businesses or starting from scratch; whether they have studied oenology or have a different background – for all of them, the challenge today is the market, unstable and moody, marked by a radical change in eating habits and by a young public disaffected with wine.

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