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Discover Campania: 12 wines worth seeking out from this exciting region

This warm region in Italy’s southwest is heaven for the wine adventurer, with an impressive range of indigenous grapes and breadth of wine styles. Our expert’s selection of 12 wines provides a taster.
Anthony Rose Anthony Rose

Lying between the Tyrrhenian sea to the west, Basilicata to the east, with the regional capital of Naples at its hub, Campania is a colourful patchwork of wine sub-regions and diverse indigenous grape varieties. Principal varieties are the red grape Aglianico and white grapes Greco, Fiano and Falanghina – but that tells only half the story, because of a plethora of native varieties.

Marisa Cuomo’s Costa d’Amalfi Fiorduva boasts a blend of Fenile, Ginestra and Ripoli for instance, and what other Decanter World Wine Awards Platinum award winner can match that?

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Anthony Rose’s 12 wines to try from Campania

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