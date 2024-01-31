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Discover Campania: 12 wines worth seeking out from this exciting region
Anthony Rose
January 31, 2024
Lying between the Tyrrhenian sea to the west, Basilicata to the east, with the regional capital of Naples at its hub, Campania is a colourful patchwork of wine sub-regions and diverse indigenous grape varieties. Principal varieties are the red grape
and white grapes Greco, Aglianico and Falanghina – but that tells only half the story, because of a plethora of native varieties. Fiano
Marisa Cuomo’s Costa d’Amalfi Fiorduva boasts a blend of Fenile, Ginestra and Ripoli for instance, and what other Decanter World Wine Awards Platinum award winner can match that?
Scroll down to see notes and scores for Anthony Rose’s 12 wines to try from Campania
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