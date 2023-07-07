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Ageworthy indigenous Italian whites: 10 to try

It's not just international varieties that can improve with age: Raffaele Mosca selects five pairs of wines made from indigenous Italian varieties to illustrate their ageability.
Raffaele Mosca Raffaele Mosca

Who would have imagined that mature Vernaccia di San Gimignano could offer an almost Burgundian combination of luscious creaminess and mouthwatering salinity at age 25?

The 1997 Carato by Montenidoli left assembled professionals in awe during a masterclass held as part of the annual anteprima event in San Gimignano earlier this year.

Scroll down to see tasting notes and scores for 10 ageworthy Italian white wines

Vernaccia di San Gimignano was the first Italian white wine to carry the Riserva designation, so the fact that it ages gracefully should be no surprise. Its actual potential, however, isn’t always evident when sampling young examples, which often hit the market too early and display either simple fermentative aromas or unintegrated oak.

Ageworthy Italian white wines

Five pairs of wines illustrating the ageability of white wines from around Italy

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