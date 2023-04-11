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Italy’s finest white wines: 20 top bottles, region by region

This roll call of 20 top Italian white wines highlights the country's unparalleled number of grape varieties, which produce an array of superb wines worthy of greater acclaim than they often receive.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Mattia Spedicato, wine manager at Michelin three-star Geranium in Copenhagen (No1 in The World’s 50 Best Restaurants 2022 list), impressed producers last October in Sicily when he confessed that two-thirds of the restaurant’s wine list is dedicated to white wines: in the past, an old vintage of a Chardonnay, a Fiano or a Trebbiano was presumed unsellable as consumers were wary of white wines more than a year or two old.

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‘Fine white wines are lacking in Italy,’ stated Antinori’s CEO Renzo Cotarella during the launch of a new top-shelf Chardonnay, Nibbio, produced at the company’s Umbrian estate Castello della Sala, also the source of the prestigious Cervaro della Sala.

20 of Italy’s finest white wines tasted & rated

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