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Grand-Puy Ducasse: The Pauillac estate turning a corner

An historic Pauillac property that has frequently failed to set pulses racing. Yet Andy Howard MW finds an estate that's making changes for the better.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Although designated a Fifth Growth in the 1855 Classification, Château Grand-Puy Ducasse is unlikely to feature high on a list of most desirable purchases for Pauillac fans.

Perhaps this is down to its location (the château is situated in ‘downtown’ Pauillac) so doesn’t conform to the classical image of names such as Château Latour, Château Lafite or Château Mouton-Rothschild, graced by elegant buildings and surrounded by glorious vineyards.

Or perhaps it is simply down to the fact that the wine has a reputation for failing to deliver the same intensity and excitement as many other Pauillac classed growths.

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Grand-Puy Ducasse: Pick of recent vintages

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