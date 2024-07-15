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The Bordeaux vintage guide to years ending in 4

Some numbers are considered 'lucky' for Bordeaux vintages – '4' isn't one of them. But Gareth Birchley breaks down which wines break the mould and rival their more auspiciously-numbered cousins.
Gareth Birchley Gareth Birchley

Numbers have power in wine.

Chinese buyers are well known to have drunk deep of Bordeaux’s 2008 vintage when it was released in the spring of 2009. Eight is the luckiest number in China, linked to wealth and prosperity.

Some estates played to the gallery. Château Lafite Rothschild engraved the Chinese character for eight on its bottles, sealing its fame and reputation in China and reaping huge demand as a result.

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Gareth’s pick of wines ending in ‘4’

Wines are listed by vintage: youngest to oldest

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