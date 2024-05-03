{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NzRjMjQyZjQ2YzcxZGI2MjU2OWFmYmQ0M2Q0N2FhY2E3MzJhY2VjMjg1NmJiOGZlN2RlMzUyNzg5MzE4ZDRjYg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Bordeaux 2023: Our en primeur verdict and top-scoring wines

Read our in-depth report on the Bordeaux 2023 vintage and see our top-scoring wines, to learn more about where to find both quality and value.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Another year of challenges and contrasts has produced a Bordeaux 2023 vintage that reflects both the warm and wet conditions of the year, as well as key winemaker decisions at crucial moments.

The best wines have superior freshness and concentration, and will delight lovers of ‘classic’ Bordeaux wines. Quality can be found at every price point, yet the vintage is not a widespread success.

Wines are also emerging en primeur onto a challenging market, and release prices may provide some interesting opportunities for consumers.

Scroll down for tasting notes and scores for the top-scoring Bordeaux 2023 en primeur wines

Join Decanter Premium today to enjoy full access

Top-scoring Bordeaux 2023 red wines tasted en primeur

Additional reporting by Panos Kakaviatos.

Related articles

Bordeaux 2023: Decoding the yields

Bordeaux 2023: What to expect from the wines stylistically

Bordeaux 2023 market analysis: Lafite Rothschild released

Latest Wine News