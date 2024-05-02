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Bordeaux 2023 en primeur: Decoding the yields

Many top appellations have seen higher yields in 2023 than in 2022, and some estates reached record levels, despite huge mildew pressure and winemakers dropping grapes to help concentration, aerate bunches and remove unripe or shrivelled berries.
Georgie Hindle Georgie Hindle

An incredible flowering and fruit set period, not seen since at least 2016, set the scene for large potential yields in the Bordeaux 2023 vintage.

In the end, these were reduced to still-very-high crops in many cases – although it’s worth noting disparities in yields from one appellation to another, and even within appellations.

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Northern Médoc appellations St-Estèphe, St-Julien and Pauillac saw yields above their 10-year averages, as did St-Emilion Grand Cru and Pomerol on the Right Bank, although Margaux, Pessac-Léognan reds and Sauternes were down on their average for the past decade.

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