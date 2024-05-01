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Bordeaux 2023: How weather conditions shaped the vintage

No Bordeaux growing season is without its complications and challenges nowadays, and weather conditions certainly had an impact in 2023 – although resources, judicious decision making, terroir and luck also all played a part in creating the vintage at different estates.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Bordeaux 2023 weather at a glance

  • Successful flowering and fruit set helped to produce some of the highest yields in recent memory at
  • Worst attack of mildew since 2018 thanks to a tropical June.
  • Even if July and the first half of August were normal, 2023 turned out to be the second hottest vintage on record after 2022. Temperatures were above the 30-year average in every month except February and July.
  • Some of the longest harvests on record.
  • Some of the largest estate yields on record.

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