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Bordeaux 2023 market analysis: Léoville Las Cases price drops 40%

Châteaux Léoville Las Cases and Pontet-Canet have joined fellow Left Bank estate Batailley in cutting release prices year-on-year in the early stages of the Bordeaux 2023 en primeur campaign.
Chris Mercer Chris Mercer

Léoville Las Cases 2023 was released en primeur this morning (30 April) at €138 per bottle ex-négociant, and was offered by UK-based merchants at £1,662 per 12-bottle case in bond (IB), according to Liv-ex, a global marketplace for the trade.

That represents a 40% drop on the ‘first tranche’ release price of Las Cases 2022, according to UK merchant Farr Vintners.

Château Pontet-Canet 2023 also made its debut today and was down by nearly 27% on its 2022-vintage release price, showed Liv-ex data.

The moves follow a year-on-year price drop for fellow Left Bank estate Batailley, setting an early trend in the Bordeaux 2023 en primeur campaign.

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