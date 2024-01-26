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Bordeaux 2019 MW tasting: 20 top-scoring wines

A recent tasting of the Bordeaux 2019 vintage, held by the Institute of the Masters of Wine in London, gave Andy Howard MW the chance to re-appraise the much-applauded vintage, selecting 20 top-scoring wines.
Andy Howard MW Andy Howard MW

The Institute of the Masters of Wine (IMW) held its annual Bordeaux tasting at Vintners’ Hall in October 2023. The IMW historically looks at around 100 wines four years after the vintage, ranging from leading red Bordeaux through to dry whites and a selection of Sauternes and Barsac wines. As the focus was the much celebrated 2019 vintage, expectations were high.

Scroll down to see tasting notes and scores for Andy Howard MW’s top pick of Bordeaux 2019

The tasting confirmed that 2019 is a brilliant vintage full of top-quality wines, and one which exceeds anything in the previous decade, with the probable exceptions of 2010 and 2016.

See Andy’s top 20 Bordeaux 2019 wines

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