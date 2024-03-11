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Bordeaux 2021 in bottle: Overview and top-scoring wines
Georgie Hindle
March 11, 2024
‘2021 is a vintage that has subtle charm, energy, and, ultimately, drinking pleasure but it is not a vintage full of exoticism or exuberance’
Scroll down to see tasing notes and scores for selection of 40 top-scoring Bordeaux 2021 wines
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Bordeaux 2021 in-bottle: Magazine selection
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