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Bordeaux 2021 in bottle: Overview and top-scoring wines

Despite fears at the time of a potential disaster of a year, the 2021 Bordeaux vintage has ultimately yielded a number of gorgeous wines that will delight Bordeaux drinkers who appreciate freshness and energy, not to mention the notably moderate alcohol levels.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Bordeaux 2021: 3.5/5

‘2021 is a vintage that has subtle charm, energy, and, ultimately, drinking pleasure but it is not a vintage full of exoticism or exuberance’

Bordeaux 2021: wines of the vintage

Left Bank: Château Lafite Rothschild, Pauillac Premier Cru Classé
Pessac-Léognan: Château Haut-Brion Premier Cru Classé
Right Bank: Château Figeac, St-Emilion Premier Grand Cru Classé ‘B’

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Bordeaux 2021 in-bottle: Magazine selection

Wines are listed in alphabetical order by score

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